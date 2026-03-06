俳優の谷原章介とお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介がタッグを組むフジテレビ系情報番組『SUNDAYブレイク.』(毎週日曜7:00〜)が、29日(※初回のみ7:30〜)にスタートすることが6日、発表された。(左から)鈴木唯アナ、谷原章介、オズワルド・伊藤俊介『めざまし8』『サン！シャイン』と朝の顔として定着した谷原が、日曜朝に進出。6児の父として日々の家事もこなす谷原は、グルメや生活情報に特化した“谷原目線”の企画にも参加予