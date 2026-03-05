―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆婚活のプロが考える「賢い結婚相手の選び方」アラフォー男性の皆さんと面談していると、よく聞かれるのが「結局、何を基準に相手を選べば失敗しないんですか？」という切実な悩みです。30代後半から40代にかけての婚活は、20代の頃のような「ドキドキするから」「ピンとくるから」といった感情だけで突っ走ると