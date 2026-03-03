シャネル （CHANEL）」の最高峰エイジングケアライン「サブリマージュ」から、新作のエモリエント クリーム「サブリマージュ ル ボーム N」（50g 7万2600円、リフィル 6万4570円）が登場する。4月3日に発売する。

サブリマージュは、1995年にシャネルが117種以上ものヴァニラの中から見出した植物、ヴァニラ プラニフォリアの恵みを凝縮したシャネル最高峰のスキンケアライン。既存アイテムでは、なめらかでリッチな使用感の「サブリマージュ ラ クレーム シュプレーム」と、軽やかで高温多湿の気候に適した「サブリマージュ ラ クレーム フィン」の2種を展開している。

新作クリームは、大気汚染物質や気温の変化などの外的刺激、そして美容施術などにより、一時的に敏感に傾いた肌のために設計。肌の上でさらりとなめらかに包みこむようなテクスチャーで、ゆらぎ肌でも取り入れやすいフレグランス フリー処方に仕上げた。また、ヴァニラ プラニフォリア PFA（エモリエント成分）と、セラミドとビタミンB5を組み合わせたスキン バランス コンプレックス（保湿成分）の配合で、肌の修復プロセスをサポートする。

また、アイコンフレグランス「ココ マドモアゼル」の特別限定品2種も同日に発売する。オードゥ パルファムにジュエリー チェーンを付属した「ココ マドモアゼル オードゥ パルファム パース スプレイ」（7mL×3 3万3000円、リフィル 1万3310円）と、ピンクゴールドの繊細な輝きを肌に宿すボディオイル「ココ マドモアゼル ボディ オイル ペルレ」（250mL 2万1340円）を揃える。

