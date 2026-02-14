極太の柔らかい麺に濃厚な豚骨スープ、そして山のようなもやしとキャベツ。ヤサイマシマシニンニクカラメ。めくるめく、ラーメン二郎の世界--。【驚愕】毎日ラーメン二郎男が血液検査を受けたら…SNSを震撼させた“ヤバすぎる診断結果”を見るラーメン二郎ほど高い知名度を誇りながら、それでいて食べる人を“選ぶ”ラーメン店などは他にないだろう。呪文とも呼ばれる注文方法から、ときに殺伐とした店内の空気。一見さんがた