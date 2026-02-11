俳優・芳根京子さん（28）が2026年2月5日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。「これまでの出会いに感謝しながらこれからも」芳根さんは「第50回エランドール賞」を受賞したことを報告し、黒いドレス姿で微笑む姿や美しさが際立つ全身ショットなど、12枚の写真を投稿した。今回の受賞に「本当にありがとうございます」「これまでの出会いに感謝しながらこれからも一つ一つのお仕事に精一杯向き合い精進していきます