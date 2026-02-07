2月8日投開票を迎える衆院選。民放各局も強力な布陣で選挙特番に臨む中、フジテレビの出演者の顔ぶれに注目が集まっている。

スポーツ紙記者が各局のプログラムについて説明する。

「日本テレビは『zero選挙2026』ということで、元日本テレビ・藤井貴彦アナ、そして彼と『news zero』（同系）で共演している櫻井翔さんがタッグを組むという手堅いメンツです。

テレビ朝日系は『選挙ステーション2026』で、『報道ステーション』の大越健介氏と、『大下容子ワイド！スクランブル』（同系）で絶大な人気を誇る大下容子アナが4時間の生放送で進行します」

変わったところで言えばテレビ東京の選挙特番『選挙サテライト2026〜“サナエノミクス”に審判！？〜』。東大卒のクイズ王・伊沢拓司が“特別選挙キャスター”として出演する。

「テレ東は数年前までは池上彰さんを司会に選挙特番を組んできましたが、最近は“脱・池上”が目立ちますね」（同前）

TBS系では『選挙の日2026』と題して、スペシャルキャスターに爆笑問題・太田光、総合司会は『Nスタ』のキャスター・井上貴博アナと出水麻衣アナ、特別司会は『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』の石井亮次と、いずれもTBSに近しい顔ぶれがそろった。

「各局、そのほかのコメンテーターやパネラーはまだ発表されていませんが、フジテレビ系の開票特番『LIVE選挙サンデー』は顔ぶれをこれでもかと事前アピールしています」（同前）

そのメンツは以下の通りだ。宮根誠司、元大阪府知事、元大阪市長の橋下徹氏、神田愛花、元NHK政治部記者・岩田明子氏、インフルエンサーのギャルタレント・ゆめぽてなど、実にバラエティに富んだ面々だ。

Xでは、この雑多な組み合わせに対し、

《フジの選挙特番に橋下徹と神田愛花の組み合わせ面白そう》

《某局時代は全く縁なかった選挙特番に神田愛花さんが出演がびっくり》

など賛否真っ二つだ。

「フジテレビらしい、とにかく賑やかなプログラムを組みたい意図が見え隠れします。また神田さんの起用について、公式リリースでは《昨年“大物議員”へのインタビューも敢行した》と政治通のようにうたっていますが、昨年12月の特番で石破茂前首相にインタビューした経歴を指しているようです。ただ、一般視聴者からすると、まったく政治のイメージはないですよね。どこまで知識があるのかも不安です。『ぽかぽか』での天然発言とは裏腹に、ワイドショーではきちんと発言できるので、そこは心配ないとは思いますが」（同前）

さらにフジの特番では、簡単に参加できる視聴者投票で「党首に聞きたいコト」などを募集し、視聴者と一緒に番組を進行するスタイルを打ち出している。

「TBSや日テレなど“王道”からは遅れを取っていますから、雑多な演者を集めることで“化学反応”を狙っているのでしょう。真面目な番組をつくって正面対決したところで、勝てないという思いもありそうです。この判断がどう出るか」（同前）

政治家本人以外にも、各局にとって“勝負”の日なのかもしれないーー。