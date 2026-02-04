「高校無償化」と聞いて、「高校に通う間の費用はほとんどかからないのでは」と受け止める保護者も少なくないでしょう。しかし、実際に進学すると、制服代や教材費、学校指定用品などでまとまった支出が発生し、「思っていたよりお金がかかる」と感じるケースもあります。 本記事では、高校無償化制度の仕組みを整理したうえで、どこまでが制度の対象となり、どの費用が保護者負担として残るのかを確認します。