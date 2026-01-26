スニーカーの快適さと革靴の上品さ、どちらも欲しい。そんな大人のわがままに応える新作がCONVERSEから登場します。2026年2月10日より発売される「ALL STAR SQUARETOE LOAFER」は、オールスターの新たなバリエーションとして誕生したローファースニーカー。トレンド感のあるスクエアトウとタッセルデザインが、足元をぐっと洗練された印象へ導きます。カジュアルにもきれい