紀ノ国屋で楽しむマンゴーの季節♡初夏を彩る贅沢スイーツ＆ドリンクが勢ぞろい

初夏から夏にかけて旬を迎えるマンゴー。その濃厚な甘みと華やかな香りを存分に楽しめる商品が、紀ノ国屋に続々登場しています♡2026年6月発売の新商品「トロピカルマンゴーパイ」をはじめ、人気のマンゴープリンやシュークリーム、ドリンクまでラインナップは豊富。ティータイムのお供や自分へのご褒美、手土産にもぴったりなマンゴー商品をご紹介します♪

マンゴーの魅力を楽しむスイーツ

マンゴーの濃厚な味わいを堪能したい方におすすめなのが、スイーツカテゴリーの3商品です。

紀ノ国屋のなめらかマンゴープリン

価格：410円(税込)

マンゴーのコクとやさしい甘みを生かした人気商品。なめらかな口どけで、暑い季節にも食べやすいデザートです。

紀ノ国屋トロピカルマンゴーパイ

価格：378円(税込)

2026年6月発売の新商品。マンゴー果肉入りフィリングとドライマンゴーダイスを包み込み、香ばしく焼き上げたパイです。果肉感のあるジューシーな味わいが楽しめます。

紀ノ国屋贅沢なマンゴーとレアチーズのクッキーシュークリーム

価格：334円(税込)

サクサクのクッキーシューに、マンゴーカスタードクリームとレアチーズホイップをたっぷりイン。濃厚さと爽やかさが絶妙に調和した一品です。

※販売店舗：紀ノ国屋各店（一部店舗を除く）

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初夏にぴったりのマンゴードリンク

紀ノ国屋マンゴー

価格：398円(税込)

インド産マンゴーに砂糖を加え、飲みやすく仕上げたドリンク。濃厚な甘みと芳醇な香りを楽しめます。冷やして飲むとより爽やかな味わいに。

紀ノ国屋琉球トロピカルマンゴー

価格：194円(税込)

沖縄県産アーウィンマンゴー3％とインド産アルフォンソマンゴー2％をブレンド。異なる品種ならではの香りと甘みのバランスが魅力です。

※販売店舗：紀ノ国屋各店（一部店舗を除く）

初夏限定のマンゴー尽くしを満喫♡

紀ノ国屋では、旬のマンゴーを使ったスイーツやドリンクが勢ぞろい。

2026年6月発売の「トロピカルマンゴーパイ」をはじめ、人気のマンゴープリンやクッキーシュークリーム、ドリンクまで、さまざまな形でマンゴーの美味しさを楽しめます。

初夏のティータイムや自分へのご褒美に、紀ノ国屋ならではの贅沢なマンゴー商品をぜひ味わってみてください♪