アルマーニ / ドルチの夏限定コレクション登場！上質なプラリネを堪能

ラグジュアリーなライフスタイルを提案するアルマーニ / ドルチから、2026年サマーコレクションが登場しました。今回の限定コレクションでは、香ばしいセサミシードを使用したプラリネチョコレートを展開。さらに、アルマーニ / カーザのテキスタイルから着想を得たブルー×ゴールドの美しいパッケージも魅力です。自分へのご褒美はもちろん、大切な方へのギフトにもぴったりな特別なコレクションをご紹介します。

上質な素材が織りなす限定プラリネ

アルマーニ / ドルチは2002年の誕生以来、世界中で愛され続けるラグジュアリーなスイーツブランドです。

世界最高峰の素材とフレーバーを追求し、ジョルジオ アルマーニならではの洗練された美意識を表現しています。

今回のサマーコレクションで登場する限定チョコレートは、まろやかなミルクチョコレートをベースに、セサミシードの香ばしさと心地よい食感をプラスしたプラリネ。

口に入れた瞬間に広がるなめらかな甘さと、後から感じる香ばしさのバランスが絶妙です。

シンプルでありながら奥行きのある味わいは、上質な素材選びにこだわるアルマーニ / ドルチならでは。暑い季節にも楽しみやすい軽やかな風味で、ティータイムをより特別なひとときへと導いてくれます。

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ブルーとゴールドが彩る洗練パッケージ

サマーコレクションの魅力はチョコレートだけではありません。パッケージデザインにもアルマーニの美学が息づいています。

今回採用されたのは、Armani/Casa（アルマーニ / カーザ）のテキスタイルにも使用されている「Volterra」プリントに着想を得たデザイン。

ブルーとゴールドのコントラストが印象的な幾何学模様が施され、上品でモダンな雰囲気を演出しています。

インテリアのような美しさを感じさせるボックスは、開ける前から心が高まる特別感たっぷり♡食べ終わった後も手元に残しておきたくなるような高級感が魅力です。

ギフトシーンにも映えるデザインなので、誕生日や記念日、季節の贈り物としても喜ばれそうです。

銀座限定で楽しめる特別なコレクション

プラリネチョコレート

価格：16個入り9,900円（税込）／36個入り21,500円（税込）／64個入り38,500円（税込）

2026年サマーコレクションは、アルマーニ / ドルチ銀座限定で販売されます。

ライフスタイルや用途に合わせて選べるのも嬉しいポイント。少量サイズは自分へのご褒美に、大容量サイズはホームパーティーや贈答用にもおすすめです。

発売日は2026年6月1日（月）。数量限定コレクションのため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

夏だけの贅沢な味わいを楽しんで

アルマーニ / ドルチの2026年サマーコレクションは、上質なミルクチョコレートと香ばしいセサミシードが織りなす特別なプラリネと、洗練された限定パッケージが魅力のコレクションです。

銀座限定でしか手に入らない希少性もあり、特別感は格別。自分へのご褒美にも、大切な方への贈り物にもふさわしい一品です。

この夏だけのラグジュアリーな味わいをぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。