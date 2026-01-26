CONVERSEの新作ローファースニーカー♡スクエアトウで大人顔に

スニーカーの快適さと革靴の上品さ、どちらも欲しい。そんな大人のわがままに応える新作がCONVERSEから登場します。2026年2月10日より発売される「ALL STAR SQUARETOE LOAFER」は、オールスターの新たなバリエーションとして誕生したローファースニーカー。トレンド感のあるスクエアトウとタッセルデザインが、足元をぐっと洗練された印象へ導きます。カジュアルにもきれいめにも寄り添う一足は、毎日のスタイリングを更新してくれそうです♡

スクエアトウが生む上品デザイン

「ALL STAR SQUARETOE LOAFER」は、コンバースを象徴するオールスターに、スクエアトウのレザーシューズをモチーフとしたデザインを融合したモデル。

アッパーにはほどよいツヤと上質な質感のスムースレザーを採用し、端正で大人っぽい佇まいに仕上げています。

レザーシューズのような見た目ながら、ミッドソールとアウトソールには軽量で柔軟性のある素材を使用し、長時間でも快適な履き心地を実現しています。

タッセル着脱で2WAY仕様

デザインのアクセントとなるタッセルは、取り外し可能な仕様。タッセルローファーとしてはもちろん、外せばコインローファー風にも履ける2WAYデザインです。気分やコーディネートに合わせて表情を変えられるのが魅力。

トレンド感を楽しみたい日も、シンプルにまとめたい日も、この一足があれば足元のバランスが取りやすく、着こなしの幅がぐっと広がります♪

商品情報と展開について

商品名はALL STAR SQUARETOE LOAFER（オールスタースクエアトウローファー）。価格は17,600円（税込）。サイズ展開は22.0～28.0cmに加え、29.0cm、30.0cmまで幅広く用意されています。

素材はアッパーがレザー、アウトソールがラバー。2026年2月10日より、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて販売されます。

大人の足元に新しい選択肢

オールスターの魅力はそのままに、ローファーのきちんと感を取り入れた「ALL STAR SQUARETOE LOAFER」。スニーカー感覚で履けるのに、コーディネートは自然と上品にまとまる一足です。

通勤スタイルから休日のお出かけまで、オンオフ問わず活躍してくれるのも嬉しいポイント。足元からさりげなくトレンドを取り入れて、新しい自分らしさを楽しんでみてはいかがでしょうか♡