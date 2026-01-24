大切な人と過ごす冬の夜に、静かに寄り添う特別なスイーツを選びたい。そんな想いに応えてくれるのが、カッサータ専門店This is CASSATA.から登場した期間限定アソートBOX『Sweet Selection』です。イタリア・シチリア発祥のアイスチーズケーキ“カッサータ”を、香ばしいサブレでサンドした贅沢な一品。バレンタインやホワイトデーのギフトにはもちろん、自分へのご褒美にもふさわしい