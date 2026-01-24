This is CASSATA.のバレンタインに♡3種を味わうSweet Selection

大切な人と過ごす冬の夜に、静かに寄り添う特別なスイーツを選びたい。そんな想いに応えてくれるのが、カッサータ専門店This is CASSATA.から登場した期間限定アソートBOX『Sweet Selection』です。イタリア・シチリア発祥のアイスチーズケーキ“カッサータ”を、香ばしいサブレでサンドした贅沢な一品。バレンタインやホワイトデーのギフトにはもちろん、自分へのご褒美にもふさわしい、上質な甘さを楽しめるセットです。

3種の味わいを楽しむ特別アソート

『Sweet Selection』は、濃厚なチョコレート、コク深いピスタチオ、爽やかなプレーンの3種を詰め合わせた期間限定BOX。それぞれ個性の異なる味わいが揃い、食べ比べる楽しさも魅力です。

静かな夜に少しずつ味わったり、ワインや深煎りコーヒーと合わせたりと、シーンに合わせて楽しめるのも嬉しいポイント。会話が自然と弾む、バレンタインにぴったりのアソートです。

たねやのバレンタイン限定和菓子♡和と洋がとけあう贅沢ショコラ

素材にこだわった3つのカッサータサンド

カッサータサンド・チョコレートは、ハイカカオチョコレートを北海道産クリームチーズに練り込み、ビターで奥行きのある味わいに。チョコレートダイスとピスタチオの食感がアクセントです。

カッサータサンド・ピスタチオは、「ナッツの女王」と呼ばれるピスタチオを贅沢に使用し、いちごの酸味が豊かなコクを引き立てます。

カッサータサンド・プレーンは、北海道産チーズと九州産生クリームをベースに、国産レモンピールと香ばしいナッツを合わせた爽やかな一品。見た目にも華やかで、素材の良さが際立ちます。

ギフトに嬉しい商品情報と楽しみ方

『Sweet Selection』は税込3,200円。内容は＜CASSATA Sand chocolate＞約40g×2個、＜CASSATA Sand pistachio＞約42g×2個、＜CASSATA Sand plain＞約42g×2個の計6個入りです。

賞味期限は冷凍(-18℃以下)で2ヶ月以上。※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。冷凍、半解凍、全解凍と温度によって異なる食感を楽しめるのもカッサータならでは。

通常デザインに加え、バレンタインデザインのメッセージカードも用意され、想いを添えた贈り物が叶います♪

冬の夜を彩る、想いが伝わるバレンタインスイーツ

重厚な味わいと軽やかな食感を併せ持つThis is CASSATA.の『Sweet Selection』は、冬の静かな時間を少し特別にしてくれる存在。

大切な人と味わいを語り合うひとときにも、自分を労わるご褒美時間にも寄り添います。

丁寧に選ばれた素材と、パティシエのこだわりが詰まったカッサータサンドで、今年のバレンタインを心に残るひと皿にしてみてはいかがでしょうか♡