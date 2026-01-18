食楽web 2006年6月に開業したラグジュアリーホテル『オリエンタルヒルズ沖縄』。全室プール付きの客室や、部屋でいただく朝食、ホテルメイドの焼き菓子が24時間楽しめるラウンジなど、滞在そのものが特別な体験になるお宿として、おすすめしたい一軒です。 さて、贅沢な時間を過ごしたいときにぴったりな同ホテルでは、夕食をフレンチまたは日本食から選択可能。今回の滞在では、フレンチディナーを「レストラ