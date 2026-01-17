電車の中づりやドア上に掲示されている「車内広告」は、企業のイメージ戦略において想像以上に強力な武器となっているのかもしれません。総合広告会社のオリコムは14日、電車の中づりや車内ビジョン広告に関する調査結果を発表しました。「企業の信頼度向上に良い影響があると思う広告」として「電車内の広告」を挙げる割合が「WEB広告・SNS広告」の2.2倍に上るなど、電車内広告の優位性を示唆する興味深い内容となっています。SNS