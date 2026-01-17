電車の中づりやドア上に掲示されている「車内広告」は、企業のイメージ戦略において想像以上に強力な武器となっているのかもしれません。

総合広告会社のオリコムは14日、電車の中づりや車内ビジョン広告に関する調査結果を発表しました。「企業の信頼度向上に良い影響があると思う広告」として「電車内の広告」を挙げる割合が「WEB広告・SNS広告」の2.2倍に上るなど、電車内広告の優位性を示唆する興味深い内容となっています。

SNS広告の2.2倍！？電車内広告の驚きの信頼度

WEB広告よりも圧倒的に「信じられる」その理由

調査において「企業の信頼度向上に良い影響があると思う広告」を尋ねたところ、電車内の広告（43.4％）が、WEB広告・SNS広告（19.0％）の2.2倍という結果になりました。最も信頼度が高いのはテレビCM（52.2％）ですが、電車内広告もそれに次ぐ高い評価を得ています。「電車内広告は企業の信頼度向上に良い影響を与えると思う」と答えた人は全体で63.2％に達しており、多くの利用者がポジティブな印象を持っています。

なぜこれほどまでに電車内広告が信頼されるのでしょうか。自由記述による回答では、「自然に目に入るから」「つい見てしまうから」「押しつけがましくない」「気晴らし・暇つぶしになる」といった意見が最も多く寄せられました。スマホの画面を占拠する広告とは異なり、利用者が自分の意思で、あるいは自然な流れで目にすることが、広告嫌悪を抑え、企業の信頼感につながっていると考えられます。また、「長時間接触する」「じっくり見ることができる」といった接触時間の長さも、内容を吟味する余裕を与えているようです。

「鉄道会社の厳しい目」が信頼の担保

利用者が電車内広告を信頼するもう一つの大きな要因は、その「掲出される場」にあります。

安心感がブランドを育てる

回答者からは「公共の場に掲出されているから」「なんらかの審査があるだろうから」という主旨の意見も挙がっています。鉄道各社による厳しい広告主審査やクリエイティブ審査を通過しているという事実、そして「鉄道会社という信頼できる媒体」に載っていること自体が、広告主企業への信頼へとスライドしているのです。

直近1週間で電車内広告を見た企業への印象では、第1位が「親しみを感じる（39.0％）」、次いで「信頼できる（27.0％）」となっており、毎日の通勤・通学での反復接触が、生活者との「良い関係」を築く一助となっていることが裏付けられました。

電車内広告で見た企業への印象、第１位は「親しみを感じる」

直近１週間で電車内の広告を見た記憶があるのは88.6%

・調査期間：2025年11月20日(木)〜12月5日(金)

・調査対象：東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県居住かつ、電車利用頻度が週1回以上の15〜69歳の男女

・有効回答数：965人

・調査方法：インターネット調査『Knowns消費者リサーチ』

・調査主体：オリコム

毎日何気なく眺めている電車の広告が、実は私たちの心の中で企業の「信頼ランク」を決める重要な指標になっていたようです。次に電車に乗るときは、スマホをポケットにしまって、信頼の精鋭たちが並ぶ広告に目を向けてみてはいかがでしょうか。

出典：株式会社オリコム『「電車内広告が企業の信頼度に及ぼす影響」に関する調査【首都圏編】』2025年11月〜12月

（画像：オリコム、TOP写真：Pixta）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）