回転寿司みさきは、2026年新年第一弾フェア「絶品本まぐろ尽くし」を1月13日から開催する。本フェアでは、まぐろの王様とされる本まぐろを中心に、大とろ、中とろ、赤身に加え、希少部位のカマとろまで幅広くそろえる内容となっている。回転寿司みさきこだわりの赤酢を使用した特製赤シャリと合わせることで、まぐろ本来の旨みを引き立てるという。フェアの目玉商品として登場するのが「天然本まぐろカマとろ」(400円〜)。大とろ以