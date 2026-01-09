1月は新年会など、お酒を飲む機会が増えるシーズンです。飲酒後に二日酔いに悩まされることがありますが、ネット上では「お酒を飲む前に、牛乳や『飲むヨーグルト』を飲んでおくと、酔いの回りを遅らせたり、二日酔いを予防したりする効果がある」という内容の情報があります。【豆知識】「えっ…知らなかった！」これが“二日酔い”に効く食べ物＆飲み物です！飲酒前に、牛乳や飲むヨーグルトを飲むことで、実際に二日酔いを