自民党の長島昭久衆院議員は8日までに、自身のホームページで、かつて世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の信者だったと認めた。週刊文春が報じていた。30年以上前に脱会して以降、組織的な関係はなく、選挙で応援を依頼したことはないとした。ホームページで長島氏は、学友に旧統一教会の熱心な信者がおり、教会の集まりにも参加するようになったと説明。「そこで現在の妻と出会ったが、その後社会問題が起こり、看過し得な