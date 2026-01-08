年末最後のビッグドリーム、県内でも叶いました。 県内では4年ぶり、前後賞あわせて10億円の当選です。 去年の年末ジャンボ宝くじで、佐世保市の売り場で販売された宝くじから “1等” が出たことが分かりました。 （市民） 「本当に10億円当てられたと？すげぇね！」 佐世保市の『早岐イオンタウンチャンスセンター』。 掲げられていたのは、“10億円” の文字です。 去年の年末ジャンボ宝くじで、