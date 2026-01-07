国分グループ本社はTOPPANとの協業で、生活トレンド予測誌「TK Bridge2026」を発刊した。「TK Bridge」は国分グループの現場力と食のマーケティング力の知見と、TOPPANの販促企画、情報システム、包材・パッケージに知見を掛け合わせることで、生活者の嗜好とライフスタイルを見える化し、これからの売場や商品がどのように変わっていくかを分かりやすく解説した情報誌。「TK Bridge2026」では、AIの台頭により、揺らぐ「自