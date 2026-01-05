平均年収300万円台で1位のゲームソフト会社は？今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が低い会社ランキング2025【愛知除く中部地方】」を作成した。対象は、愛知県を除く中部地方（新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県）に本社を置く、単体の従業員数が100人以上の上場企業。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。早速、ランキングを確認していこう。1