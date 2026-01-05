今、とにかく円が安い。1ドル＝160.02円、1ユーロ＝183.6円、1ポンド＝210.7円（12月25日10:33現在）という、超円安水準になっている。日本では高収入の部類に入る人であっても、欧米旅行から帰ってくると「もう二度と行けないよ……」と嘆く状態になっている。先日飲み屋でご一緒した、不動産投資などを扱う会社のA社長は、かつて筆者と同じ広告会社で働いていた先輩である。同社を辞めてコンサル会社、企画会社を立ち上げる