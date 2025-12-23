まずは離脱期間が長引かないことを祈るばかりだ(C)Getty Images現在、故障により戦列を離れているリバプールの遠藤航が、来月中での復帰の見込みであると現地メディアが伝えている。遠藤は現地時間12月6日に行われたリーグ第15節リーズ戦に途中出場し、足首を負傷。報道通りであれば、回復しチーム合流まで1か月以上の期間を要することになりそうだ。【動画】鎌田、町野、中村！2025年最終戦を彩った森保ジャパンのゴールラッ