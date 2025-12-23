「キャリア最長クラスの離脱」の遠藤航、復帰時期は1月中旬と現地報道　専門メディアは18歳MFの起用を示唆

まずは離脱期間が長引かないことを祈るばかりだ(C)Getty Images

現在、故障により戦列を離れているリバプールの遠藤航が、来月中での復帰の見込みであると現地メディアが伝えている。遠藤は現地時間12月6日に行われたリーグ第15節リーズ戦に途中出場し、足首を負傷。報道通りであれば、回復しチーム合流まで1か月以上の期間を要することになりそうだ。

現地識者のデイビッド・リンチ氏が自身の運営するオンラインプラットフォームで遠藤のコンディションについて明かしており、その内容をリバプール専門サイト『ROUSING THE KOP』が引用した。リンチ氏によるレポートでは、「エンドウの復帰は早くても1月中旬で、月後半にずれ込む可能性もある。これは彼のキャリアの中でも最長クラスの離脱となり、2019年にハムストリングの負傷で約50日間欠場した時期に近い」と記されている。

『ROUSING THE KOP』では、リンチ氏の見解を伝えながら、「エンドウの負傷が、比較的長期の問題であることが明らかになった」などと説いており、「年末年始にかけて過密日程が続く中、本来であればエンドウの起用機会はより多くなっていた可能性が高かった。しかし今や、アルネ・スロットは新たな選択肢を検討せざるを得ない」と指摘する。