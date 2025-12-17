佐賀関で発生した大規模火災から18日で1か月となります。仮住まいとなる市営住宅の二次募集が締め切られる中、現地では17日ボランティアが電化製品を搬入する作業にあたりました。 【写真を見る】市営住宅に家電搬入、ボランティアが支援19日から入居開始大分市佐賀関大規模火災から1か月 大分市では佐賀関の大規模火災で被災した住民の仮住まいとして市営住宅の提供を進めています。こうした中、坂ノ市エリアにある市営住宅