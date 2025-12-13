サッカー日本代表の森保一監督（５７）が１２日、来年のＷ杯北中米３カ国大会の組み合わせ抽選会とベースキャンプ候補地の視察を終え、羽田空港に帰国した。拠点となるベースキャンプ地は日本が１次リーグ２試合を行う米ダラスでの設置を理想としているが、ベースキャンプ地の優先権がポット１の上位国にあることから、第２戦のチュニジア戦が行われるメキシコ・モンテレイ近郊に設置するプランが浮上した。抽選会を終えた後、