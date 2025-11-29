サッカーのイングランド代表やマンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリードなどで活躍したデビッド・ベッカム氏が日本時間27日に、自身のインスタグラムを更新。ユニセフ親善大使としてインドを訪問し、子どもたちとサッカーをプレーする動画を公開しました。ベッカム氏は今回、教育を受ける権利を奪われた子どもたちへの教育機会を提供する財団「Education Above All（EAA）」が行う教育支援プログラムの一環でインドを訪問