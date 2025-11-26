ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > タイで死亡と思われた女性が棺の中で動き出す 火葬寸前で発覚し関係… タイ王国 火葬 海外・国際ニュース ABEMA TIMES タイで死亡と思われた女性が棺の中で動き出す 火葬寸前で発覚し関係者騒然 2025年11月26日 17時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと タイの寺院が23日、棺の中で女性が動き出す様子をSNSに投稿した 女性は2日前に呼吸が止まったとして兄が棺に納めていたとのこと 火葬のために運ばれてきた際、棺の中からノックの音が聞こえたという 記事を読む おすすめ記事 宮野真守「この世のモノとは思えないおぞましい声」現場での人生最大のハプニングは… 2025年11月26日 20時44分 中国「日本で中国人への犯罪が多発」 日本側の否定に「先週も5人逮捕」と反論 2025年11月26日 17時44分 浜田雅功もびっくり！まさかの流れで『名探偵津田』開幕！2週連続でSP放送＆長袖回も 2025年11月26日 22時53分 北川景子、朝ドラ物乞いシーン見た長女がショック受ける「ママお金ないの？おやつ買えないの？」 2025年11月26日 15時17分 「軽い表現で済むことではない」国分太一が記者会見で連発…視聴者が引っかかった“5文字” 2025年11月26日 16時55分