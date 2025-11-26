病院に搬送される女性ABEMA TIMES

タイで死亡と思われた女性が棺の中で動き出す 火葬寸前で発覚し関係者騒然

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • タイの寺院が23日、棺の中で女性が動き出す様子をSNSに投稿した
  • 女性は2日前に呼吸が止まったとして兄が棺に納めていたとのこと
  • 火葬のために運ばれてきた際、棺の中からノックの音が聞こえたという
