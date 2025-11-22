ツキノワグマ（資料画像）秋田朝日放送 秋田市の大森山動物園で２１日、飼育しているクマが一時脱走しました。当時来園していた人は避難しけがをした人はいませんでした。 大森山動物園によりますと、脱走したのは体長およそ１ｍのメスのツキノワグマ・ルビーで、２１日午後１時半ごろ清掃員が園内のキリン舎近くにいるのを見つけました。 動物園では当時来園していたおよそ１０人を避難させるとともに、園内を動き