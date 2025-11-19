高市早苗首相の台湾有事を巡る存立危機事態発言で日中関係に緊張が高まる中、オーバーツーリズムの解消を期待する声もある。中国政府は高市首相の発言を契機に国民に日本への渡航自粛を求めた。日本政府観光局によると２０２４年の中国からの訪日旅行者数は約６９８万人。１８日に発表された今年１０月分では外国人客約３８９万人中、１８％に当たる約７１万人が中国人だった。影響を懸念する一部野党とは裏腹に自民、維新や