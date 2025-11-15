映画館で指定席を取ったのに、当日「すみません、席を交換してもらえますか？」と声をかけられた――そんな経験をした人は、意外に少なくないようだ。あるXの投稿をきっかけに、映画館のマナー論争が勃発している。 【画像】これはドン引き映画館での最悪のマナー違反 2日前からべスポジを予約していたが…… 投稿したのは、Xユーザーの「音がする!!」さん。彼女の映画館での体験が、SNSで