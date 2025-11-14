「お母さんの正体 ハルカママの言えない本音」第2話聞いてないの正体(01)【漫画】本編を読む→「妻が100回言っても聞かない夫…」「はんなりギロリの頼子さん」などの作品で知られる漫画家・あさのゆきこさん(@YUKIKOASANO)が、X(旧Twitter)に「私が100回言っても聞かないのに他人が言うと一発」というコメントとともに投稿した創作漫画「聞いてないの正体」。本作は、妻に歩み寄ろうとする夫の言動が、逆に妻の話を聞いていない