〈画面に映る自分の顔に「ブス！」スマホを投げて割ってしまったことも…ぽっちゃり系→42kgまで極限のダイエットをしたグラドル・三上もえ（30）が語る、“醜型恐怖症”に苦しんだ記憶〉から続く

「同じ人物とは思えない――」

【衝撃ビフォーアフター】ぽっちゃりした可愛い系グラドル→42キロのバキバキボディに大変身したグラドル・三上もえさん（30）の写真を見る

元看護師で、現在はグラビアアイドルとして活動する三上もえさんがSNSに投稿した衝撃のビフォーアフター写真が、SNSで大きな反響を呼んでいる。

白いビキニ姿で笑顔を見せた“可愛い系グラドル”から一転、現在の彼女は美しく割れた腹筋を武器に、ボディメイク大会のステージに立っている。

だが、その劇的な変化の裏には、「可愛くならなければ価値がない」と、自分を追い込み続けた過去があった。三上さんはなぜ、ここまで激変を遂げたのか――。別人のように変身した結果、ファンから届いた意外な反応や、つい最近まで悩んでいたというストーカー被害、そして“健康オタクグラドル”としての意気込みまで詳しく聞いた。（全3回の3回目／最初から読む）



三上もえさん ©︎鈴木七絵／文藝春秋

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「またおっぱいが大きくなったら撮影しに行くね」って

――グラビアアイドル時代からすると、全く別人のようなお姿ですが、ファンの方からの反応はいかがでしたか？

三上もえさん（以下、三上） 実はもともとFカップあった胸が、最終的にはCカップくらいまで落ちちゃったんです。一番細かった時期は、撮影会の予約が全然入らなくて。ファンの方に向けて告知をしても、「またおっぱいが大きくなったら撮影しに行くね」って言われてしまいました。

一番痩せていた時に発売したDVDも、口コミに「前の身体のほうがよかった」とか、「細すぎて色気がない」みたいにネガティブな感想を書かれることもあり、落ち込みました。

――それでも、ボディメイクを続けられたのはどのような理由からでしたか。

三上 ボディメイクを始めときは、やっぱり私も“今までの体が好きだったファンの方は悲しむかな”って不安に思っていたんです。

だけど、見た目だけではなくわたしの内面も見てくれて「もえちゃんがどんな身体でも大好きだよ」と、応援してくれたファンの方もいてくださるんです。今ではボディメイクの大会に応援に来てもらったり、本当に彼らに支えられています。

最近は大会を少しお休みして、体重も戻して胸も大きくなってきたから、また昔のファンの方も戻ってきてくれて（笑）。グラビアって、柔らかさとか女性らしさも求められる世界なんだなって実感しました。

現在はボディメイクを休み、グラビアアイドルをメインに活動

――身体づくりの面では、特に難しいと感じた部分はありましたか？

三上 やっぱり、胸ですね。減量するとどうしてもハリがなくなってしまうので……。糖分を摂ると多少ハリは戻るんですけど、逆に糖分を抜きすぎるとしぼんだ感じになったり、たるみっぽく見えたりもして。そのバランスがすごく難しかったです。

――現在は、ボディメイクをお休みしグラビアアイドル活動をメインとされているそうですね。

三上 はい、撮影会を毎週、東京とか大阪、福岡、名古屋でやってます。DVDも定期的に出していて、6月にも新作が出ます。『混浴遊戯』っていう作品なんですけど、今の“いい身体”の時に撮れたので、自分でも楽しみです。

イベント解散後、ファンに待ち伏せされて…

――先ほど、ファンの方のお話がでましたが、先日、Xの投稿ではファンの方とトラブルがあったとか……？

三上 私は今、事務所に所属していなくてフリーなのでマネージャーさんがいないんです。だから、イベントやオフ会、撮影会は大体1人で向かうんですが、この前、イベント解散後にお手洗いへ行ったら、女子トイレの前でずっと待ち伏せされていて。

撮影会では“待ち伏せ禁止”って書いてあるのに、です。その時は別のファンの方が助けてくださったので、なんとか大丈夫だったんですが……。

――それはとても怖い思いをされましたね。Xで注意喚起をされた後、何か変化はありましたか？

三上 その方は、「別に待ち伏せしてたわけじゃなくて、もえに話があったから待ってただけだよ」って言うんですよ。“いや、世間ではそれを待ち伏せって言うんやけど……”って。そのほかにも怖い経験をたくさんして。

――それは、精神的にも追い詰められてしまいますよね……。

三上 もう本当に怖くて、1週間くらい家に帰れなかったです。今はだいぶ落ち着きましたが、何かあった時のために防犯ブザーと催涙スプレーは持ち歩いてます。

“道歩いてて、他の人に体重なんて見えへんやろ？”って

――何事もなく終わったようで安心しました。ところで、三上さんが“健康オタクグラドル”として健康に関する情報を発信しているのは、どのような思いからでしょうか。

三上 スペ120って言葉が流行っているように、今って、痩せていることが正義のようになっていますよね。だから、“痩せたい”と思った時に、すぐダイエット薬とか脂肪吸引をしよう！と思う子が多いんです。

同じ芸能の仕事をしている子は、十分細いのに事務所から『痩せろ』って言われることもあるし、またその子も『まだ痩せたい』と思っていることもある。でも、結局それって、身体というより“心”の問題やったりするんですよね。

――確かに、SNSでは、“痩せていること”ばかりが注目される時代でもありますね。

三上 でも、体重ってただの数字なんですよ。あ、1キロ増えちゃった！って落ち込んでる子もいるけど、“道歩いてて、他の人に体重なんて見えへんやろ？”って思うし。

もちろん、見た目が変わることで自信になる部分もある。だけど結局、大事なのって中身やと思うんです。無理して体重ばかり減らして、病んでしまったら意味がないですよね。

“これも自分なんや”って受け入れることも大事

――では、かつての三上さんのように自分に自信が持てない方へ、今伝えたいことはありますか？

三上 みんな絶対、悩みを抱えていると思うんですよ。でも、それを全部否定するんじゃなくて、“これも自分なんや”って受け入れることも大事やと思ってて。他人に言われたからじゃなくて、“自分がどうなりたいのか”をちゃんと考えてほしいですね。

自分の心と向き合う時間って大事やと思います。私自身も、来年は145キロのジャングルを走る『コスタリカチャレンジマラソン』に挑戦する予定なんです。日本人で完走した人が3人しかいない大会で、綱渡りとかもあるんですよ。でも、やってみないとわからないことっていっぱいあるので、完走を目指してがんばります！

（佐藤 ちひろ）