夫・将也（29）の不貞が発覚したことで、主人公・みわ（28）は娘とともに実家に戻り別居することに。あまりのショックから、別居中も将也を責めるLINEを送り続けていました。すると将也はSNSでみわを「#モラハラ妻」と投稿し、被害者面をします。サレた側なのに加害者とされ、「責める私が悪人なのか」と、みわは大きなショックを受けるのでした。『私はモラハラ妻ですか』をごらんください。 不貞を責めるLINEを送り続けるみわ