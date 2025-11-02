「#モラハラ妻」夫のSNS投稿を発見→サレ妻でも責める側が悪いの？｜私はモラハラ妻ですか【ママリ】

不貞を責めるLINEを送り続けるみわに疲れ果て、将也は連絡を絶ってしまいました。みわが、ふと将也のSNSを覗くと、「#モラハラ妻」というハッシュタグ付きで自分への愚痴が投稿されていて…。

謝罪をしても返事はない

私の責める言葉は、どんどんエスカレートしていきました。毎晩のように送る長文のLINEは日課のようになってしまっていました。



「どうして嘘をついたの？」

「あの時も不倫相手といたんでしょ？」

「最低だね」



将也からの返信は次第に短くなり、最後は「もう耐えられない。しばらく連絡をやめて」とだけありました。



そのメッセージを見て、私も少し冷静になりました。そこで短い謝罪LINEを送りました。



「責めすぎたことはごめんなさい。でも、裏切られた痛みは消えないんだよ」



返事は来ませんでした。静寂が怖くて、スマホを何度も開きます。でも、将也からメッセージが届くことはありませんでした。そんなある日、古いタブレットに連携されていた彼のSNSを見てしまったんです。胸騒ぎがして、こっそりチェックしてしまいました。

夫は私をモラハラと言う

それは将也の裏アカウントのようで、投稿していたのは私に対する愚痴でした。



「スマホを勝手に見られて最悪」

「不貞は悪いと思ったけど、それからずっとヒステリック。毎日罵倒するLINEが届きまくって心が疲弊」



そして、極めつけは「#モラハラ妻」というハッシュタグ。

その投稿のコメント欄には、将也を励ます言葉が並んでいました。



「そんな奥さんだからほかの女に癒されたくなるんだよな」

「それってモラハラだよ。逆に訴えたら勝てそう」

「そんな妻からは逃げて、自分の人生を生きましょうよ」



頭を鈍器で殴られたような衝撃。不貞を働いたのは彼なのに、なぜ私が悪者？全部彼の自業自得なのに―――。

サレた側は責めることはできない？

「嘘でしょ…」



私は姉に、震えながらその事実を告げました。



「お姉ちゃん…将也が、私をモラハラ妻だって…SNSで投稿してた」

「え！？将也くんが？」



姉は怒りを露わにしてくれましたが、私はただただ情けなくて涙が止まりませんでした。



「ねぇ、お姉ちゃん。サレた側も相手を責めたらモラハラなの？責めるのを止められない私が悪いのかな…？」



将也は私がスマホを勝手に見たこと、そして彼の言動を追求したことに立腹しているようでした。彼がした不貞行為は棚に上げて、自分のことばっかり。この理不尽な状況に、どう対処すればいいのでしょうか―――。

あとがき：被害者なのに、加害者扱い？

このエピソードは、不貞を働いた側が「被害者」の立場を主張し、サレた側を「加害者」へと転換させた展開を描いています。将也のSNS投稿は、みわが感じている痛みを完全に無視し、自己保身に走る行為です。



みわが将也を責めたのは彼の裏切りが原因なのに、その結果のみを切り取られ「モラハラ妻」とレッテルを貼られてしまいました。この事実は彼女の精神をさらに追い詰めてしまいそうです。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）