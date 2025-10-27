米トランプ政権が3500億ドルの投資をめぐる交渉妥結を圧迫する中で、韓国はどちらを選んでも負担が伴う政治的・経済的ジレンマに直面した。妥結時には財政負担と外国為替不安を、決裂時には市場不安と外交リスクを同時に甘受しなければならない状況に置かれた。24日にアジア訪問に向かったトランプ大統領は、大統領専用機内で記者らと会い、韓米交渉に対して「妥結に非常に近い。彼らが準備できたならば、私も準備できた」と話した