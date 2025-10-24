Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥â¡¼¥à¥ê¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬ÊÛ¸î»Î¤Ë°ãË¡¤Ë»Å»ö¤ò¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¡¢JNN¤Ï¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¤Î¥¹¥­¡¼¥à¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ç»Ý¤Î¼ÒÆâ²ñµÄ¤Î²»À¼¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥â¡¼¥à¥ê¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬¡¢Âå¹Ô¤Î»Å»ö¤ò°ãË¡¤ËÊÛ¸î»Î¤Ë¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¾Ò²ðÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¡¢´Ø·¸Àè¤Î°ìÀÆÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥â¡¼¥à¥ê¡×±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÏÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤ò²ðºß¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂà¿¦Âå¹Ô¤ò¹çË¡¤È¤·¤Æ¤¤¤¿