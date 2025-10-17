フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が17日までに自身のYouTubeチャンネル「古舘伊知郎チャンネル」を更新。石破茂首相に“喝”を入れた。石破首相は11日、首相官邸近くにあるラーメン店を訪問し、担々麺とシューマイなどを食べ、堪能したなどと複数のメディアで報じられた。「おいしかった」などと満足した様子で話していたという。ちなみに石破首相は自民党の「ラーメン文化振興議員連盟」会長を務めている。古舘はこのニュース