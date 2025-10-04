今やクレジットカードを複数枚持つのは当たり前。旅好きレディが次に持つなら、ホテルステイが格段にグレードアップするヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレスⓇ・カードはいかが？

全世界のヒルトンでの利用が可能で、カード会員であれば、ラグジュアリーブランドを含むヒルトンのホテルへの週末の宿泊が無料になる『ウィークエンド無料宿泊特典（※1）』が叶ったり、ヒルトン・オナーズ・ゴールド・ステータスが自動的に付与されることでホテルでの朝食が無料で楽しめたり、お部屋のアップグレードができたり（※2）など、旅に特化した特典が大充実！ 1枚持っているだけで、いつも以上にスペシャルなホテルステイを叶えてくれます。

今回は、大阪に5つあるヒルトン系列のホテルブランドのうち3つのホテルで、エディターが実際にヒルトンアメックスの特典を体験してきました！

※1：年間150万円以上のカード利用と次年度の継続が必要。

※2：部屋の空き状況による。

ヒルトン最上級ブランド「ウォルドーフ・アストリア大阪」のアフタヌーンティーが25%OFF！

28階と29階に広がる天井高約10メートルの空間は、まるで映画の舞台のように壮観。

出典: 美人百花.com

厳選された季節の味覚を贅沢に味わうアフタヌーンティー（約20種のコーヒー＆紅茶フリーフロー付き） 12,000円（税・サービス料込み）

出典: 美人百花.com

2025年4月、大阪梅田に日本初上陸を果たしたヒルトン最上級ブランドのラグジュアリーホテル「ウォルドーフ・アストリア大阪」。同ホテルの顔ともいえる29階のラウンジ＆バー「PEACOCK ALLEY（ピーコック・アレー）」では、大人気の贅沢なアフタヌーンティーが楽しめます。イタリアの高級陶磁器ブランド「ジノリ1735」のDivaシリーズの器には、厳選された高級食材を使用した、宝石のように美しい7種のスイーツと5種のセイボリーが並ぶ大満足の内容。

特に、ニューヨークの「ウォルドーフ・アストリア」で誕生したレッドベルベットケーキからインスパイアされた大阪オリジナルのレッドベルベットチーズケーキや、食べ応え満点のロブスターロールは名物ともいえる逸品です。また、紅茶のラインナップには、スミス・ティーメーカーによるオリジナルブレンド「ピーコック・アレーブレンド」も！

そんな豪華なアフタヌーンティーが、ヒルトンアメックスに入会すると自動付与されるゴールドステータスの特典で25%割引に！ ウォルドーフ・アストリア大阪では2025年12月19日（金）まで適用されるので、このお得なチャンスをお見逃しなく。

【※Like A Member詳細はこちらから】

https://asiapac.hilton.com/eatanddrink/ja_jp/likeamember

週末なら無料で宿泊可能！「キャノピーbyヒルトン大阪梅田」にチェックイン

宿泊した部屋は大阪の街並みを一望できる「コーナースイートルーム」。圧巻の景色を独り占め！

出典: 美人百花.com

滞在先となったのは、JR大阪駅から徒歩約7分の「グラングリーン大阪」内に位置する「キャノピーbyヒルトン大阪梅田」。13階から25階に位置する客室からは、緑豊かなうめきた公園や大阪市街を一望する景色でき、開放感も抜群です。

カードの年間利用額150万円以上で利用を継続すれば、ウィークエンド無料宿泊特典1泊分がプレゼントされるのもヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カードの特長で、もちろん「キャノピーbyヒルトン大阪梅田」も含まれています。神戸や京都へのアクセスも良好なので、週末を利用した関西旅行の拠点にぜひ！

ゴールド&ダイヤモンド会員限定！ゴールデンアワーで旅の気分を盛り上げて

フィンガーフードには大阪名物のたこ焼きが提供されることも。意外にもカクテルとマッチ。

出典: 美人百花.com

「キャノピーbyヒルトン大阪梅田」11階の「JaJa!Bar（ジャジャバー）」では、ヒルトンアメックス会員に向けてゴールデンアワーを毎日開催（16:30~18:00）。本日のスペシャルカクテルやスパークリングワインなどのドリンク2杯と、地元の味を活かしたフィンガーフードが無料で楽しめます。夜の大阪に繰り出す前に、気分を盛り上げるのにぴったり！

大阪でのナイトアウトもヒルトンアメックスで！

新梅田食道街で迷ったなら、いろいろな大阪グルメが一度に食べられる「大阪屋」が正解！

出典: 美人百花.com

夜は、安くて美味しいお店がひしめく大阪のグルメダンジョン、新梅田食道街でカンパイ！ 100店舗以上ものお店があるので初心者はどこに行こうか迷ってしまいそうですが、今回は大阪のカリスマグルメライター団田芳子さんがおすすめする昭和レトロな居酒屋「大阪屋」へ。ねぎ焼きや串揚げといった大阪ならではのB級グルメのほか、厳選された鮮魚メニューがずらり！ 大阪屋では2階でのみカード利用が可能で、もちろんヒルトンアメックスもOK。ポイントも付与されるので、ヒルトンアメックスを使用するなら2階席の予約を忘れずに。

団田芳子さん

食・酒・大阪を愛するフリーランスのフードライター。旅行ペンクラブ会員。地元大阪の食マガジン『あまから手帖』、リージョナル誌『Meets』などに食、旅、大阪をテーマに執筆。 著書に『私がホレた旨し店 大阪』 (西日本出版社)、 『ポケット版大阪名物』(新潮文庫・共著)ほか。

2人旅もお得！「 CC：CARBON COPY（シーシー カーボンコピー） 」の朝食が無料に

気持ちいい朝陽を浴びながら、贅沢な朝食で1日をスタート。ビュッフェ （13歳以上）4,500円、（６~12歳）2,250円。

出典: 美人百花.com

朝食は、「キャノピーbyヒルトン大阪梅田」のオールデイダイニング「 CC：CARBON COPY（シーシー カーボンコピー） 」でビュッフェを。シェフの遊び心あふれるアレンジが施された世界各国のバリエーション豊かな料理を楽しめます。朝食は2名分まで無料になるのがうれしい！

「 Bean there, UMEDA（ビーンゼア うめだ） 」のコーヒーを飲んでポイントゲット

こだわりのスペシャリティコーヒーは、芳醇な香りで玄人好みな味わい。

出典: 美人百花.com

大阪観光に出かける前に、ホテル1階の「 Bean there, UMEDA（ビーンゼア うめだ） 」で、地元の焙煎メーカーLiLo Coffee Roasters厳選の豆を使用したオリジナルローストコーヒーをテイクアウト。ホテル内でのカード利用なら、100円につき3ポイント付与されます。

大阪観光もヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カードにおまかせ

出典: 美人百花.com

お楽しみの大阪観光は、定番である新世界エリアへGO！ タッチ決済が採用されているから、カード1枚で移動も楽々です。（※2025年9月時点）

通天閣の3階から地下1階まで約10秒で一気に滑り降りるスピード感はスリル満点！

出典: 美人百花.com

新世界では、話題の全長60ｍの滑り台「通天閣 TOWER SLIDER」を体験。チケットの購入にもカードが使えるうえに、ヒルトンのホテル以外での利用も100円につき2ポイントが貯まってお得。

※100円＝1ヒルトン・オナーズ・ボーナスポイントとして加算される加盟店もあり。

旅の締めくくりは大阪城を眺めながら優雅にランチビュッフェを堪能

ランチ 平日 大人5,500円 / 子供（6〜11歳）2,750円、土日祝 大人 6,500円 / 子供（6〜11歳）3,250円。カード会員に付与されるゴールドステータスの特典で25%OFF。

出典: 美人百花.com

最後は「ダブルツリーbyヒルトン大阪城」でオールデイダイニング「レストラン SEN（千）」の大人気ランチビュッフェをエンジョイ！ もちろん、ランチもカード会員なら25%割引で利用できます。

広々としたパノラマビューの窓からは、迫力の大阪城を望むことができます。名物である国産牛のローストビーフやどて焼きコロッケ、などの季節のスイーツは必食です！

※スイーツは季節により内容が変更になる可能性あり。

ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カードを旅のおともに

ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カードがあれば、旅がこんなに充実！ 国内も海外も、カードをおともに上質な旅を楽しんで。