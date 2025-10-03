イーサン・ホークがサイコキラーを快演したブラムハウスの恐怖映画『ブラック・フォン』（2022）の続編が、邦題『ブラックフォン ２』として2025年11月21日より日本公開となることがわかった。日本版予告編が届いている。 ﻿ 前作の舞台は子供の連続失踪事件が多発するコロラド州の町。断線した黒電話に届く「死者からのメッセージ」を頼りに、監禁されたひとりの少年が連続殺人鬼の家から脱