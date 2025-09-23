櫻坂46井上梨名（24）が23日、自身の公式ブログを更新。10月29日発売の13枚目シングル「Unhappy birthday構文」の活動をもって、グループから卒業することを発表した。「今日はいつも応援してくださる皆さんに、お知らせがあります。10月29日に発売される13枚目シングルの活動を持ちまして、櫻坂46を卒業します」と報告した。「2018年の夏。すごい奇跡が起きました。どこにでもいる普通の女の子だった私が、大好きだった、憧れだっ