（左から）妻夫木聡さんと真藤順丈さん=有村蓮撮影真藤順丈さんの直木賞受賞作『宝島』（講談社文庫）が大友啓史監督の手で映画化され、9月19日から全国公開されます。アメリカ統治下の沖縄で、自由を求め駆け抜けた若者たちの友情と葛藤を壮大なスケールで描いたエンターテインメント超大作。主人公のグスクを演じた妻夫木聡さんと、原作者の真藤さんにお話を聞きました。（文：かわむらあみり写真：有村蓮）あらすじ1952年、