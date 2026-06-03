¡ÚState of Play¡Û 6·î3Æü6»þ～ ÇÛ¿® ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖState of Play | June 2, 2026¡×¤Ë¤Æ¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÖBANCHO THE Cheff¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¤¥ô¡¦¥¶¡¦¥À¥¤¥Ðー¡×¤ÎÁ°Æüëý¤òÉÁ¤¯¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Á¥ç¤¬ÆüËÜ¤Î¿©»ö½è¡Ö¾®Èª¿©Æ²¡×¤ÇÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤êÃîÂà¼£¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¡£ ¸½ºß³«È¯Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯ÇäÆü¤Ê