みんな大好き！新しいクレープカフェが、上本町にも誕生しました。「クマの手カフェ」で人気を集めたユニークな世界観を引き継ぎながら、15種類以上のクレープを楽しめる「kumano te crepe（クマノテクレープ）」です。秋限定の無花果やマスカットのクレープをはじめ、甘い系からおかず系まで幅広いラインナップで、日常的に“癒しと美味しさ”を届けてくれるお店を早速チェック！もちろん、“クマ