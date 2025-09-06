スケートボードの九州アマチュア・サーキットが６日大分市で開催され、華麗な技に会場が盛り上がりを見せました。 この大会はアーバンスポーツの普及に取り組む大分市が誘致し、JR大分駅前の広場に特設会場が設けられました。大会には9歳から32歳まで50人の選手が参加し、技の難易度やスピード、独創性などが採点されました。 アマチュアトップレベルの選手たちの華麗な技が披露されると、