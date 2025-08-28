シックス・アパートのコンテンツ管理システムの「Movable Type」をベースとして誕生し、2003年から展開されてきたブログプラットフォーム「Typepad」が、2025年9月末をもってサービス終了となることが発表されました。Typepad is shutting down - Everything Typepadhttps://everything.typepad.com/blog/2025/08/typepad-is-shutting-down.htmlブログサービス「Typepad」を運営しているTypepad Holdingsが、2025年9月30日付けでサ