歌手の和田アキ子（75）が16日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。毎日連絡を取っているという大物について語った。和田は5月16日に放送されたフジテレビ「酒のツマミになる話」の収録終わりに「千鳥」、「博多華丸・大吉」博多大吉、「ちょんまげラーメン」田渕章裕と飲みに行ったと回顧。その席で2011年に芸能界を引退した島田紳助さんに