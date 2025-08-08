大分県日出町にある「サンリオキャラクターパークハーモニーランド」にて、仮面舞踏会（マスカレード）をテーマにしたハロウィーンの時期だけのスペシャルなイベント「Harmony HalloweenMagical Masquerade」を開催！声の出演に下野紘さんをお迎えした東京ゲゲゲイ総監修ライブショーのほか、思わずSCREAM!!してしまうフード、ゴーストキティに会えるグリーティングも実施されます☆ サンリオキャラクターパークハーモニー