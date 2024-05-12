エースコック（大阪府吹田市）が、長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」とコラボしたカップ麺「リンガーハットの冷やしちゃんぽん」を6月3日から新発売します。リンガーハットの「冷やしちゃんぽん」は夏季限定メニューで人気商品の一つ。カップ麺化されるのは初めてです。新商品は、ポークをベースに魚介のうまみを加えたまろやかな豚骨スープ。酸味と練りゴマの風味を加え、リンガーハットの冷やしちゃんぽんの味わいを再